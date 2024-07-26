Канчельскис сказал, какого игрока не хватает «Спартаку»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил состав «Спартака».

«Раньше в «Спартаке» всегда играли сильнейшие россияне. Сейчас такой тенденции нет. Лучшие российские игроки представляют другие клубы РПЛ. У «Зенита» есть Глушенков, у «Динамо» – Тюкавин, а у «Спартака» нет российского топ-игрока. Соболев еще как-то мог претендовать на такую роль, но в случае его ухода вообще никого не останется», – сказал Канчельскис.