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Канчельскис сказал, какого игрока не хватает «Спартаку»

26 июля 2024, 20:53
8

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил состав «Спартака».

«Раньше в «Спартаке» всегда играли сильнейшие россияне. Сейчас такой тенденции нет. Лучшие российские игроки представляют другие клубы РПЛ. У «Зенита» есть Глушенков, у «Динамо» – Тюкавин, а у «Спартака» нет российского топ-игрока. Соболев еще как-то мог претендовать на такую роль, но в случае его ухода вообще никого не останется», – сказал Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1722016753
Вот и канчельскис появился, синяк зажил.
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NewLife
1722018316
У Спартака тоже кое кто имеется: Умяров, Литвинов, Денисов, Маслов, Пруцев. Этих героев можно было бы за границу предложить оптом долларов за....ьсот.
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VVM1964
1722019994
Отсутствие у Зенита российского топ игрока ничуть не мешало им последние годы, да и Глушенкова не рановато ли записали в топы ? ...
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erybov1965
1722020216
Мы Довбню подписали и Дмитриева,какие могут быть вопросы?
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DVOK68
1722021122
Тебя не хватает,с побитой твоей харей.
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ЮНик
1722021412
Нынешнему Спартаку не хватает одиннадцати игроков на поле, осознающих себя спартаковцами. И тренера не хватает. Романцева или Бескова. А сейчас на поле выходят посредственности, напялившие на себя форму с ромбиком. Это не Спартак!
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Garrincha58
1722058502
топов в нашей РПЛе нет в принципе даже среди легов таких сейчас не наблюдается обнищала наша лига и самое главное Канчельскис ты знаешь кто есть топ! это тот кто играет в европейском топ клубе
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алдан2014
1722058799
Пурга голимая. Они ,что,эксперты эти,не просыхают ,что ли? Или один игрок решает судьбу матчей. Был у нас один такой ,но выше перечисленные,рядом с ним не стоят. Сравнить Квинси и Гушенкова....
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