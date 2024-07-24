Кирьяков объяснил, почему Соболев хочет перейти в «Зенит» : «Тут все очевидно – деньги»

Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями по поводу возможного перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Тут все очевидно – деньги. В «Зените» играет Кассьерра, поэтому в первое время Соболеву будет тяжело пробиться в состав. В «Спартаке» тоже тяжело, но здесь уже знают его возможности, уровень. «Зенит» страхуется, подписывая Соболева.

Если что-то случится с Кассьеррой, то на Соболева можно рассчитывать. На первый план у Александра выходит финансовая составляющая. Скорее всего, у Соболева такое предложение, ради которого он готов сидеть на скамейке и протирать штаны», – отметил Кирьяков.