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  • Кирьяков объяснил, почему Соболев хочет перейти в «Зенит» : «Тут все очевидно – деньги»

Кирьяков объяснил, почему Соболев хочет перейти в «Зенит» : «Тут все очевидно – деньги»

24 июля 2024, 22:17
10

Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями по поводу возможного перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Тут все очевидно – деньги. В «Зените» играет Кассьерра, поэтому в первое время Соболеву будет тяжело пробиться в состав. В «Спартаке» тоже тяжело, но здесь уже знают его возможности, уровень. «Зенит» страхуется, подписывая Соболева.

Если что-то случится с Кассьеррой, то на Соболева можно рассчитывать. На первый план у Александра выходит финансовая составляющая. Скорее всего, у Соболева такое предложение, ради которого он готов сидеть на скамейке и протирать штаны», – отметил Кирьяков.

  • Ранее «Спартак» на официальных ресурсах сообщил о том, что Соболев отстранен от работы с основным составом. При этом о причинах клуб не рассказал.
  • Инсайдер Иван Карпов написал, что отстранение связанно с «Зенитом». Россиянин хотел бы покинуть столичный клуб и перейти в стан чемпиона России.
  • Александр представляет цвета «Спартака» с 2020 года. В майке московского коллектива российский центрфорвард провел 140 поединков, в которых сумел записать в актив 58 голов и 32 голевых паса.
  • Трудовое соглашение Соболева со «Спартаком» действует до июня 2026 года.
  • «Спартак» неудачно начал сезон, проиграв в гостях «Оренбургу» (0:2).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (10)
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Ziklop
1721852109
в компанию к Мостовому! (киря) в Спартаке его деньгами явно не обижают. может ему титул нужен и голов побольше забивать желает? вопрос насколько он нужен Зениту?
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Каратель помойников
1721882801
Киря,мост,шаля.. всё это подписанты известного письма четырнадцати.когда на евро ещё играть не начали а про бабло запели.позже Романцев О.И. чётко охарактеризовал кирю и шалю "эти двое за пару рибоковских носков продадутся"... Зачем публиковать таких алчных люлей?
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Серый212918
1721976229
У дельфина в одном глазу $ бегают, в другом €, как в игровом автомате. Всё остальное вторично. От избытка ума наверно.
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