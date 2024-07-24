Кирьяков объяснил, почему Соболев хочет перейти в «Зенит» : «Тут все очевидно – деньги»

Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями по поводу возможного перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«Тут все очевидно – деньги. В «Зените» играет Кассьерра, поэтому в первое время Соболеву будет тяжело пробиться в состав. В «Спартаке» тоже тяжело, но здесь уже знают его возможности, уровень. «Зенит» страхуется, подписывая Соболева.
Если что-то случится с Кассьеррой, то на Соболева можно рассчитывать. На первый план у Александра выходит финансовая составляющая. Скорее всего, у Соболева такое предложение, ради которого он готов сидеть на скамейке и протирать штаны», – отметил Кирьяков.
- Ранее «Спартак» на официальных ресурсах сообщил о том, что Соболев отстранен от работы с основным составом. При этом о причинах клуб не рассказал.
- Инсайдер Иван Карпов написал, что отстранение связанно с «Зенитом». Россиянин хотел бы покинуть столичный клуб и перейти в стан чемпиона России.
- Александр представляет цвета «Спартака» с 2020 года. В майке московского коллектива российский центрфорвард провел 140 поединков, в которых сумел записать в актив 58 голов и 32 голевых паса.
- Трудовое соглашение Соболева со «Спартаком» действует до июня 2026 года.
- «Спартак» неудачно начал сезон, проиграв в гостях «Оренбургу» (0:2).
Источник: «РБ Спорт»