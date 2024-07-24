Агент Тюкавина высказался о возможном переходе форварда в «Зенит»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, может ли его клиент перейти в «Зенит».

В прошлом сезоне 22-летний форвард забил 15 голов в РПЛ. Его рыночная цена – 16 миллионов евро.

– Клуб Российской Премьер-Лиги может купить Тюкавина? Из Санкт-Петербурга клуб.

– Мне кажется, санкт-петербургский клуб может чего угодно купить. Но у нас нет для российских клубов вообще никакой опции. То есть если придeт, допустим, Гафин или, допустим, Пивоваров и скажет, что вы понимаете, вот такая ситуация сложилась, что вот у вас, допустим, сумма отступных 20, а вот нам «Зенит» даeт 30, и вот нам эти 30 позарез нужны.

То есть это не мы проявим инициативу, а нам скажут, что вот такая ситуация, ну тогда будем разговаривать, смотреть. А так Костя, надо дать должное, с пяти лет в «Динамо», он преданный игрок. В «Динамо» его за это любят и болельщики.

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