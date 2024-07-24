«Челси» определился с ценой на Чалобу

«Челси» готов продать защитника Трево Чалобу за 30-35 миллионов фунтов.
По данным журналиста Фабрицио Романо, три клуба АПЛ и ряд европейских команд уже предварительно контактировали с «синими» насчет возможного трансфера.
Лондонцы считают, что у них достаточная глубина состава на позициях центрального и правого защитников, поэтому 25-летнего Чалобу не взяли в турне по США.
Ранее стало известно, что защитник интересен «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу» и «Фулхэму».
- В прошлом сезоне Чалоба провел за «Челси» 17 матчей, забил 1 гол. Первую половину сезона он пропустил из-за травмы, начав выходить на поле с февраля.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X