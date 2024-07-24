«Челси» определился с ценой на Чалобу

«Челси» готов продать защитника Трево Чалобу за 30-35 миллионов фунтов.

По данным журналиста Фабрицио Романо, три клуба АПЛ и ряд европейских команд уже предварительно контактировали с «синими» насчет возможного трансфера.

Лондонцы считают, что у них достаточная глубина состава на позициях центрального и правого защитников, поэтому 25-летнего Чалобу не взяли в турне по США.

Ранее стало известно, что защитник интересен «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу» и «Фулхэму».