Андрей Мостовой: «Конкуренции, как в «Зените», нет ни в одном клубе РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкуренции внутри команды.
– Не проблема, что в «Зените» много футболистов?
– Это конкуренция, разве нет? Может, с другой стороны посмотреть? С чего будет дисбаланс? Все хотят, все борются за состав, чтобы попасть в заявку. Думаю, что такой конкуренции, как у нас, нет ни в одном клубе России. Престижно и хочется играть в «Зените» всем. Это точно не принесeт какой-то дисбаланс в команду.
- В 1-й команде «Зенита» сейчас 31 игрок.
- В команде 13 легионеров.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»