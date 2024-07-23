Андрей Мостовой: «Конкуренции, как в «Зените», нет ни в одном клубе РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкуренции внутри команды.

– Не проблема, что в «Зените» много футболистов?

– Это конкуренция, разве нет? Может, с другой стороны посмотреть? С чего будет дисбаланс? Все хотят, все борются за состав, чтобы попасть в заявку. Думаю, что такой конкуренции, как у нас, нет ни в одном клубе России. Престижно и хочется играть в «Зените» всем. Это точно не принесeт какой-то дисбаланс в команду.