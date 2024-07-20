Деревянко поучаствовал в ролике «Динамо» в честь старта сезона

Пресс-служба «Динамо» сняла ролик в честь старта сезона. В нем поучаствовал российский актер Павел Деревянко.
«На 101 год своей истории бело-голубые отправились в будущее, чтобы узнать, каким для команды станет грядущее столетие.
Наша история ещe не написана. Главное – быть одним целым, одной силой, одним движением. И всe обязательно получится», – таково описание ролика.
- «Динамо» стартует матчем против «Факела» (20:00 мск).
- Москвичи в прошлом сезоне взяли бронзу.
- «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.
Источник: «Бомбардир»