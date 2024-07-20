Деревянко поучаствовал в ролике «Динамо» в честь старта сезона

Пресс-служба «Динамо» сняла ролик в честь старта сезона. В нем поучаствовал российский актер Павел Деревянко.

«На 101 год своей истории бело-голубые отправились в будущее, чтобы узнать, каким для команды станет грядущее столетие.

Наша история ещe не написана. Главное – быть одним целым, одной силой, одним движением. И всe обязательно получится», – таково описание ролика.