Игнатьев объяснил спад в игре Тикнизяна

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил игру полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
«Тот факт, что Тикнизян после ударной осени в прошлом сезоне совершенно пропал с радаров, связываю с тем, что он немного переоценил свои возможности. Так бывает часто, когда люди очень щепетильно к себе относятся. Мне представляется, что разговоры о его возможном переходе в «Зенит» сильно мешали ему. Такое внимание непросто даeтся футболистам. Возможно, имело место быть какое-то чувство обиды», – отметил Игнатьев.
- Минувшей зимой 25-летний армянский футболист Наир Тикнизян, играющий на позиции крайнего полузащитника, вел предметные переговоры о переходе в «Зенит» из Санкт-Петербурга.
- Но сделка не состоялась. По данным СМИ, петербургский клуб и футболист не договорились о зарплате.
- В завершившемся сезоне Наир провел 30 поединков за «Локомотив» во всех турнирах. В них он сумел записать в актив 9 голов и 6 голевых пасов.
- Всего в майке столичного коллектива игрок поучаствовал в 89 матчах, забив 14 мячей и отдав 13 ассистов.
- На счету Тикнизяна 1 гол в 12 встречах за сборную Армении.
Источник: Legalbet