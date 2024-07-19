Игнатьев объяснил спад в игре Тикнизяна

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил игру полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тот факт, что Тикнизян после ударной осени в прошлом сезоне совершенно пропал с радаров, связываю с тем, что он немного переоценил свои возможности. Так бывает часто, когда люди очень щепетильно к себе относятся. Мне представляется, что разговоры о его возможном переходе в «Зенит» сильно мешали ему. Такое внимание непросто даeтся футболистам. Возможно, имело место быть какое-то чувство обиды», – отметил Игнатьев.