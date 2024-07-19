Шмаров: Соболев ослабит «Зенит» в случае перехода из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров оценил возможный переход форварда столичной команды Александра Соболева в «Зенит».

«Это ослабит «Зенит»! Там очень большая конкуренция. «Спартаку» Александр пригодится. Я не знаю, на что он обижается, нужно доказывать, что он сильнее. Надо выходить и забивать голы», – заявил Шмаров.