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  • Шмаров: Соболев ослабит «Зенит» в случае перехода из «Спартака»

Шмаров: Соболев ослабит «Зенит» в случае перехода из «Спартака»

19 июля 2024, 22:43
15

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров оценил возможный переход форварда столичной команды Александра Соболева в «Зенит».

«Это ослабит «Зенит»! Там очень большая конкуренция. «Спартаку» Александр пригодится. Я не знаю, на что он обижается, нужно доказывать, что он сильнее. Надо выходить и забивать голы», – заявил Шмаров.

  • По данным СМИ, «Зенит» намерен усилить атакующую линию 27-летним центрфорвардом Александром Соболевым.
  • Как сообщают некоторые источники, пока боссам петербуржцев не удается согласовать сумму с москвичами. При этом сам футболист хотел бы сменить клубную прописку.
  • В минувшем сезоне россиянин провел 34 поединка за «Спартак». В них форвард смог записать в актив 10 голов и 9 голевых пасов.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (15)
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Cleaner
1721418322
Дельфин ослабит ЛЮБОЙ клуб в который перейдет. Кто то скажет мне хоть одного игрока из Спартака, который усилил бы хоть какой то клуб в который он перешел? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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VVM1964
1721419115
А что - будет эдакий "Троянский свин" ! )))
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Азбука
1721459077
Соболев не подарок, но сумел же физрук Богданыч выжать из Дзюбы нужные результаты в своё время. Так что сгодится на перевоспитание новый столб из зенитовского фармклуба города Москвы. После Погребняка и Дзюбы третьим будет. Уже почти традиция, а традиции нужно уважать, поддерживать и развивать )).
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