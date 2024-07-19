Шмаров: Соболев ослабит «Зенит» в случае перехода из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров оценил возможный переход форварда столичной команды Александра Соболева в «Зенит».
«Это ослабит «Зенит»! Там очень большая конкуренция. «Спартаку» Александр пригодится. Я не знаю, на что он обижается, нужно доказывать, что он сильнее. Надо выходить и забивать голы», – заявил Шмаров.
- По данным СМИ, «Зенит» намерен усилить атакующую линию 27-летним центрфорвардом Александром Соболевым.
- Как сообщают некоторые источники, пока боссам петербуржцев не удается согласовать сумму с москвичами. При этом сам футболист хотел бы сменить клубную прописку.
- В минувшем сезоне россиянин провел 34 поединка за «Спартак». В них форвард смог записать в актив 10 голов и 9 голевых пасов.
Источник: Metaratings.ru