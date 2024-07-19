«Зенит» представил форму сезона-2024/25 под слоганом «ФоРРРма льва»

Технический партнер «Зенита» Wildberries подготовил для команды два комплекта экипировки Kelme для сезона-2024/25. Домашний выполнен в традиционных сине-голубых цветах, гостевой – в светлых тонах.

«Лев – одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть. Он – царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки.

А еще лев – это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы сине-бело-голубых. Главные элементы ее дизайна – изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города», – говорится в сообщении.

Для вратарской формы «Зенита» есть три цветовых решения – черное, желтое и зеленое.

«Форма вратарей украшена крылом грифона – для вдохновения на качественные полеты, зрелищные спасения и яркую игру на последнем рубеже», – сообщил клуб.

Ранее сообщалось также, что к 100-летию клуба, которое будет праздноваться в следующем году, на форме «Зенита» появится золотой шеврон.

«Важнейшая для клуба деталь новой формы – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита». Лев в ее центре, опустивший лапу на футбольный мяч, – это обещание самим себе продолжать писать победную историю и не отдавать никому звание сильнейшей команды страны.

С каждым годом делать это становится все сложнее. Чтобы преуспеть и на этот раз, необходимо, чтобы у сине-бело-голубых была отличная форма», – заявил клуб.