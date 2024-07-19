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  • «Зенит» представил форму сезона-2024/25 под слоганом «ФоРРРма льва»

«Зенит» представил форму сезона-2024/25 под слоганом «ФоРРРма льва»

19 июля 2024, 13:07
23

Технический партнер «Зенита» Wildberries подготовил для команды два комплекта экипировки Kelme для сезона-2024/25. Домашний выполнен в традиционных сине-голубых цветах, гостевой – в светлых тонах.

«Лев – одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть. Он – царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки.

А еще лев – это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы сине-бело-голубых. Главные элементы ее дизайна – изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города», – говорится в сообщении.

Для вратарской формы «Зенита» есть три цветовых решения – черное, желтое и зеленое.

«Форма вратарей украшена крылом грифона – для вдохновения на качественные полеты, зрелищные спасения и яркую игру на последнем рубеже», – сообщил клуб.

Ранее сообщалось также, что к 100-летию клуба, которое будет праздноваться в следующем году, на форме «Зенита» появится золотой шеврон.

«Важнейшая для клуба деталь новой формы – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита». Лев в ее центре, опустивший лапу на футбольный мяч, – это обещание самим себе продолжать писать победную историю и не отдавать никому звание сильнейшей команды страны.

С каждым годом делать это становится все сложнее. Чтобы преуспеть и на этот раз, необходимо, чтобы у сине-бело-голубых была отличная форма», – заявил клуб.

  • «Зенит» начал сезон-2024/25 с победы в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).
  • В 1-м туре РПЛ петербуржцы сыграют дома 20 июля с «Факелом». Начало матча в 20:00 мск.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
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slavа0508
1721384035
Вам не льва надо на форме рисовать . а пиявку . присосались к госбюджету покрепче этой твари ....
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Павелий
1721386714
РРР - забыли дорисовать 3 палочки, чтобы получился значок рубля. Т.е. основа Зенита - не футбол, а деньги. Бесконтрольные государственные деньги.
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Kollljan
1721387381
В новой форме - мочить Спартак.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721387732
Вообще, грифоны могут быть связаны с Бразилией, но логично было бы включить элементами дизайна ласты и маски для подводного плавания как на пляжах Копакабаны
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Давид59
1721389068
А чего логотип на форме закрыли? Там должен быть след лапки. Неужели производитель (Испания) струсил?
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erybov1965
1721390183
Лев - символ Зенита?Ну я понимаю Санкт-Петербурга.Лев,как зверь обитает в основном в Центральной Африке и немного в Азии,на северо- западе Индостана.Просто тогда Петр Первый таким образом все европейское к нам "тащил",не зная чем это может обернуться.Где Африка и где Зенит?Или теперь филиал африканской сборной будут комплектовать в Зените?Это если бы все московские клубы на свою форму нанесли: Останкинскую башню,Красную площадь,Московский Кремль.Ну какое это отношение к клубу имеет?Очередная "рисовка","выпендреж" руководителей Газпрома,после здания офиса в Санкт-Петербурге,пытаются соответствовать Петру.
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FCSpartakM
1721391932
Форма как всегда гумно. И тут даже без пристрастий. Каждый год делают одну и ту же однотонную футболку голубую. Как показывает практика, вся эта гравировка на форме в живую вообще не заметна. По сути это просто голубая футболка.
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...короче
1721392622
...обидно за город, Газпром бесплатно забрал себе бренд Питера. Это, примерно, так же, как если бы ПСЖ на своих клубных изображениях, без права на это, размещал Эйфелеву башню...
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Каратель помойников
1721401493
Львы е пта))) нынешний лев в Питере означает распил,коррупцию,кумовство.на стадик ярды кизданули?- кизданули?,трубу в море утопили(опять таки на ярды)-утопили.кто ответственность понес?-никто,все свои.надо было изобразить льва хлебающего из бездонного корыта с деньгами,вот это было бы справедливо
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Ганнибал Лектор
1721446614
Какой нафиг дома с Факелом? Игра в Самаре, вообще то. А форма да, неплохая. Но важнее не форма, а содержание...
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