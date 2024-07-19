Тюкавин рассказал, как его пытались обмануть мошенники

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как однажды чуть не стал жертвой мошенников.
«Я не ведусь, если кого-то взламывают. В «Телеграме» многие написывают с непонятных номеров. Не знаю, откуда у них мой номер, но этого прям много.
Как-то раз позвонили и хотели вообще всe со счетов у меня забрать. Непонятно кем представились. «Надо встретиться с этим человеком – там подъедет». Я ещe зачем-то с ними разговаривал…
Потом даже жену спросил, зачем я вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили – даже блокировать не пришлось», – сказал Тюкавин.
- 22-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Динамо», забил 17 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом действует до 2028 года.
Источник: «Чемпионат»