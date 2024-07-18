Экс-игрок «Зенита» – о Соболеве: «Человек-минус! Сергеев – Месси или Пеле в сравнении с ним. Если переход состоится, то это просто дурка!»

Бывший полузащитник ленинградского «Динамо» и «Зенита» Александр Канищев резко высказался о возможности перехода в петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева.

– Понимаете ли вы какое-то маниакальное желание «Зенита» купить у «Спартака» Соболева? Очень странно, когда Семак жалуется на нехватку чистых нападающих.

– Если честно, то я думаю, что это какие-то вбросы. Но, если переход Соболева состоится, то это просто дурка! Данный футболист – самое слабое звено в «Спартаке». Человек-минус! Как на чемпионате Европы в составе Португалии был Роналду. Такая своеобразная гиря на ногах у прекрасной команды. При всем уважении к Криштиану – игрок он великий. Но всему есть предел. Уже не тянет, не может дать то, чтобы хотел и чего от него ждут.

– При этом денег за Соболева «Спартак» запрашивает больше, чем «Локомотив» за Глушенкова.

– Это просто абсурд. Не переговоры со «Спартаком», а сам Соболев, как нападающий. Самый слабый игрок в нынешнем составе «красно-белых». Не зря его Абаскаль не ставил. А сейчас, представьте, пришел новый тренер, Станкович, и с радостью футболиста сборной России отпускает – только заберите, мне такой форвард не нужен! Отдайте куда-нибудь, а еще лучше усильте «Зенит»! Со знаком минус [смеется].

– То, что Семак жалуется, мол, ему не хватает чистых нападающих – смешно?

– Может, мы чего-то не знаем, и у Семака есть инсайд, что введут какие-то новые правила? ФИФА разрешит 12 человек на поле.

– От прихода Соболева зависит и дальнейшая судьба Сергеева.

– Да Сергеев, по сравнению с Соболевым, просто Месси. Или Пеле. Тем более что Иван уже вписался в питерскую команду, умеет очень многое.