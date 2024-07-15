«Спартак» – «Зениту»: «Заберите Соболева хотя бы за 6 миллионов»

Агент и блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» рассказал, что происходит с трансфером Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Ты максимально уверенно говоришь, что Соболев будет игроком «Зенита». Что сейчас происходит с этим трансфером?

– Там получилось легкое человеческое недопонимание.

– Между кем?

– Руководство «Спартака» назвало энную сумму, которую «Спартак» переиграл уже после того, как «Зенит» ее принял.

– Назвали изначально 6 миллионов евро?

– Да. Сначала сказали: «Заберите его хотя бы за 6». Потом «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались.

8 миллионов предложил «Зенит». Я думаю, когда «Зенит» предложил 8, клуб не захотел брать на себя агентские выплаты. Они хотели, чтобы «Спартак» закрывал эту разницу. 6+2, пускай они сами разберутся с игроком и агентом.

Когда «Спартак» принял предложение, клуб поднял цену до 10 млн, а «Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам 8, ну мы и заплатим 8».

Вопрос не в том, что у «Зенита» нет двух миллионов. Если бы изначально цена была 10, «Зенит» и за 10 Соболева взял.