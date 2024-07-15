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  • «Спартак» – «Зениту»: «Заберите Соболева хотя бы за 6 миллионов»

«Спартак» – «Зениту»: «Заберите Соболева хотя бы за 6 миллионов»

15 июля 2024, 20:16
16

Агент и блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» рассказал, что происходит с трансфером Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Ты максимально уверенно говоришь, что Соболев будет игроком «Зенита». Что сейчас происходит с этим трансфером?

– Там получилось легкое человеческое недопонимание.

– Между кем?

– Руководство «Спартака» назвало энную сумму, которую «Спартак» переиграл уже после того, как «Зенит» ее принял.

– Назвали изначально 6 миллионов евро?

– Да. Сначала сказали: «Заберите его хотя бы за 6». Потом «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались.

8 миллионов предложил «Зенит». Я думаю, когда «Зенит» предложил 8, клуб не захотел брать на себя агентские выплаты. Они хотели, чтобы «Спартак» закрывал эту разницу. 6+2, пускай они сами разберутся с игроком и агентом.

Когда «Спартак» принял предложение, клуб поднял цену до 10 млн, а «Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам 8, ну мы и заплатим 8».

Вопрос не в том, что у «Зенита» нет двух миллионов. Если бы изначально цена была 10, «Зенит» и за 10 Соболева взял.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Игрок был куплен у «Крыльев Советов» за 4,5 миллиона евро.
  • Соболев успел провести за «Спартак» 139 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (16)
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Cleaner
1721064223
Спартак так и хочет Зениту СВИНЬЮ подложить! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Spartak_forv@
1721064758
Агентский мир.Он имеет в виду,что Спартак хотел за 6 млн. отдать,но чтобы Зенит взял на себя подъёмные и агентскую комиссию,а Зенит сказал-8,но берете на себя сами.Спартак ответил-тогда 10,Зенит решил проявить принципиальность.Видимо вопрос агентских стоит как раз 4 ляма))
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FCSpartakM
1721068669
Спартак сказал купите за 2\зенит ответил, ну нет, судари мы дадим не меньше 50ти
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ss21
1721070750
Если Соболь так хочет в Зенит то пусть отказывается от подъемных. А вообще охренели в край, как там кстати Миранчук?
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ivany4
1721085800
Когда «Спартак» принял предложение, клуб поднял цену до 10 млн, а «Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам 8, ну мы и заплатим 8». ........))) Утром стулья, а вечером деньги. Можно, но деньги вперед.(С) ))) А теперь угадайте загадку Гурцкая - какой клуб поднял цену до 10 млн.?? И в какой валюте шел торг, если между российскими компаниями ценообразование и торговля разрешена только в рублях?))
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Garrincha58
1721104679
так отпустите его бесплатно, а Зенит отдаст вам Изю и Ахметова в придачу
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Kollljan
1721108095
Не понимаю, нахера в Зените Соболев?
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subbotaspartak
1721112401
"Эти вчера были по пять... а сегодня по три, но очень мелкие" - ... М. Жванецкий
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andr45
1721126706
«Заберите Соболева хотя бы за 6 миллионов» И Зиньковского, с Литвиновым и Денисовым в придачу)
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Ziklop
1721137494
откаты и бонусы рулят! не поделить никак эти "копейки"
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