Писарев ответил, будут ли конкуренты у «Зенита» в новом сезоне

Известный тренер Николай Писарев поделился своим взглядом на интригу в новом сезоне РПЛ.
«Вот пока, на сегодняшний день, обсуждали с Аршавиным это: мы сейчас не видим конкурентов «Зениту». Будет ли «Спартак» сильнее, «Локомотив» или ЦСКА. Вот «Краснодар», мы не понимаем, каким он будет в сезоне.
«Зенит» же полностью готов к сезону, мы понимаем его старт, мне понятны эти 11 человек. Весь вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом. «Зенит» готов к сезону», – заявил Писарев.
- С 2019 года Зенит никому не отдает чемпионский титул. Коллектив Сергея Семака выигрывает российское первенство досрочно и с большим отрывом.
- Минувший сезон стал исключением. Судьба золотых медалей определялась в 30-м туре. «Динамо», которое находилось на 1-м месте, необходимо было сыграть вничью с «Краснодаром» в гостях. Но столичному коллективу не удалось набрать очки в Краснодаре (0:1).
- «Зенит» в параллельном поединке сумел переиграть «Ростов» Валерия Карпина (2:1). Чемпионский гол на счет бразильца Артура.
- Вчера, 13 июля, Зенит завоевал очередной трофей. Был завоеван Суперкубок России. Петербуржцы уверенно обыграли «Краснодар» (4:2).
Источник: «Бомбардир»