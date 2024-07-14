Писарев ответил, будут ли конкуренты у «Зенита» в новом сезоне

Известный тренер Николай Писарев поделился своим взглядом на интригу в новом сезоне РПЛ.

«Вот пока, на сегодняшний день, обсуждали с Аршавиным это: мы сейчас не видим конкурентов «Зениту». Будет ли «Спартак» сильнее, «Локомотив» или ЦСКА. Вот «Краснодар», мы не понимаем, каким он будет в сезоне.

«Зенит» же полностью готов к сезону, мы понимаем его старт, мне понятны эти 11 человек. Весь вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом. «Зенит» готов к сезону», – заявил Писарев.