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  • Писарев ответил, будут ли конкуренты у «Зенита» в новом сезоне

Писарев ответил, будут ли конкуренты у «Зенита» в новом сезоне

14 июля 2024, 03:17
10

Известный тренер Николай Писарев поделился своим взглядом на интригу в новом сезоне РПЛ.

«Вот пока, на сегодняшний день, обсуждали с Аршавиным это: мы сейчас не видим конкурентов «Зениту». Будет ли «Спартак» сильнее, «Локомотив» или ЦСКА. Вот «Краснодар», мы не понимаем, каким он будет в сезоне.

«Зенит» же полностью готов к сезону, мы понимаем его старт, мне понятны эти 11 человек. Весь вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом. «Зенит» готов к сезону», – заявил Писарев.

  • С 2019 года Зенит никому не отдает чемпионский титул. Коллектив Сергея Семака выигрывает российское первенство досрочно и с большим отрывом.
  • Минувший сезон стал исключением. Судьба золотых медалей определялась в 30-м туре. «Динамо», которое находилось на 1-м месте, необходимо было сыграть вничью с «Краснодаром» в гостях. Но столичному коллективу не удалось набрать очки в Краснодаре (0:1).
  • «Зенит» в параллельном поединке сумел переиграть «Ростов» Валерия Карпина (2:1). Чемпионский гол на счет бразильца Артура.
  • Вчера, 13 июля, Зенит завоевал очередной трофей. Был завоеван Суперкубок России. Петербуржцы уверенно обыграли «Краснодар» (4:2).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Локомотив Писарев Николай
Комментарии (10)
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1720925976
После 10 тура будет видно, но этот Краснодар уже точно не будет бороться за золото. Багаж Ивича закончился у физрука Мусаева.
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oyabun
1720930600
Такому Зениту никто не конкурент, объективно. Создана некая витрина футбола в России, типа Баварии или Ювентуса в их лучшие годы. Финансы решают всё. А здесь они безграничны. Пока сверху не поступит команда "хватит транжирить народные деньги!", ничего не изменится. Но это уже точно не при нынешнем.
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Таврида
1720933539
"Коллектив Сергея Семака выигрывает российское первенство досрочно и с большим отрывом". Эээ, а разве не Динамо перед последним туром было на первом месте?
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a_who
1720936445
Какие конкуренты ??? в таких условиях можно чемпионат проводить без зенита.
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Опорник1984
1720937965
Судя по финалу суперкубка . Зенит в полном порядке. Краснодар с Мусаевым похоронят. А жаль.
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NewLife
1720938967
"Известный тренер Николай Писарев" В этой фразе два слова лишние)))
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FCSpartakM
1720945034
у всех игроки у ходят , у зенита приходят. Понятное дело, пока кустарные условия будут так же действовать, то ничего кардинально не измениться. В Европе зенит обкакавался, а в РФ интерес к футболу падает на фоне таких реалий гегемонии. Я еще несколько лет назад говорил, что газпром заводит футбол в стране в опу, вот мы примерно там.
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