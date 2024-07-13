Подсчитана сумма штрафов Соболева за последние три года

Вскрылась сумма водительских штрафов форварда «Спартака» Александра Соболева.

«557 штрафов на 547 тысяч рублей числится на «Гелендвагене» Соболева. Футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его «любимое» нарушение – превышение скорости.

За три года он превысил скорость 450 раз, шесть из которых – аж на 80 км/ч. В среднем Соболева штрафуют раз в два дня.

За три года футболист перевeл ГИБДД 547 тысяч рублей за свои нарушения. Вот список нарушений: