Подсчитана сумма штрафов Соболева за последние три года

Вскрылась сумма водительских штрафов форварда «Спартака» Александра Соболева.
«557 штрафов на 547 тысяч рублей числится на «Гелендвагене» Соболева. Футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его «любимое» нарушение – превышение скорости.
За три года он превысил скорость 450 раз, шесть из которых – аж на 80 км/ч. В среднем Соболева штрафуют раз в два дня.
За три года футболист перевeл ГИБДД 547 тысяч рублей за свои нарушения. Вот список нарушений:
- трижды не оплатил парковку;
- 11 раз парковался неправильно;
- 24 раза нарушил разметку;
- 30 раз гонял без ремня;
- 5 раз попался на нелегальной тонировке», – написал источник.
Источник: телеграм-канал Mash