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Подсчитана сумма штрафов Соболева за последние три года

13 июля 2024, 22:47
11

Вскрылась сумма водительских штрафов форварда «Спартака» Александра Соболева.

«557 штрафов на 547 тысяч рублей числится на «Гелендвагене» Соболева. Футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его «любимое» нарушение – превышение скорости.

За три года он превысил скорость 450 раз, шесть из которых – аж на 80 км/ч. В среднем Соболева штрафуют раз в два дня.

За три года футболист перевeл ГИБДД 547 тысяч рублей за свои нарушения. Вот список нарушений:

  • трижды не оплатил парковку;
  • 11 раз парковался неправильно;
  • 24 раза нарушил разметку;
  • 30 раз гонял без ремня;
  • 5 раз попался на нелегальной тонировке», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1720900305
Только бы не сорвалась продажа в Зенит!!!
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paracetamol
1720900733
Чисто свинский игрок, до пенсии в Спердяке ошиваться!
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erybov1965
1720900776
Если не изменяет память,в Германии и некоторых европейских странах,после 2-3 однообразных нарушений ПДД,нарушителя направляют на психиатрическую комиссию,чтобы узнать состояние человека.Считается,что нормальный человек не будет вновь нарушать,после неоднократного наказания за нарушение чего либо.А если обратное,значит есть какие-либо отклонения в психике.Я лично с этим полностью согласен.
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BRO_football
1720900814
И почему же наши многоуважаемые судебные приставы бездействуют? Пора уже арестовать Соболева на 15 суток или принудительно с зарплаты штрафы списывать.
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Damir07
1720901766
Ну вот какая разница все мы нарушает такие правила Не бухает за рулем не сбивает людей ну и что что тонированный ездит пол города так ездит превысил но не на 200 или 250 как другие бешанные отстаньте от пацана вам уже не к чему докапаться до него то кепка не та то превышает вроде это футбольный сайт а не сайт нарушений гбдд Главное чтобы не бухал и людей не сбивал
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DOCTOR PENALTY
1720903020
Здесь дельфин пентакампеон, собрал всё золото. )
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VVM1964
1720910628
Компенсирует недостаток скорости на поле - за рулем то оно оказывается гораздо проще... )))
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alefreddy
1720945415
Шумахер а не дельфинчик получается
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