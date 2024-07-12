Зарема встала на защиту Соболева, приехавшего на матч «Спартака» в голубых кроссовках

Зарема Салихова отреагировала на обсуждение обуви Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» приехал на товарищеский матч с «Динамо» в кроссовках небесно-голубого цвета.

Это произошло на фоне переговоров о трансфере Соболева в «Зенит», у которого клубные цвета – сине-бело-голубые.

«Блогеры напали на Соболева за голубые кроссовки. Ну, ок.

Раз по цветам: почему Малышев на собрании Лиги был в фиолетовом? Может, он болельщик «Фиорентины»?

А у главного в «Спартаке» Павла Жданова Rolls-Royce, на котором он приезжает на игры «Спартака», вовсе голубого цвета. И не только Rolls-Royce.

Почему об этом молчат те же самые блогеры, которые последние несколько дней живут тем, чтобы уничтожить Соболева?» – сказала Зарема.