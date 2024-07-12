Зарема встала на защиту Соболева, приехавшего на матч «Спартака» в голубых кроссовках

Зарема Салихова отреагировала на обсуждение обуви Александра Соболева.
- Нападающий «Спартака» приехал на товарищеский матч с «Динамо» в кроссовках небесно-голубого цвета.
- Это произошло на фоне переговоров о трансфере Соболева в «Зенит», у которого клубные цвета – сине-бело-голубые.
«Блогеры напали на Соболева за голубые кроссовки. Ну, ок.
Раз по цветам: почему Малышев на собрании Лиги был в фиолетовом? Может, он болельщик «Фиорентины»?
А у главного в «Спартаке» Павла Жданова Rolls-Royce, на котором он приезжает на игры «Спартака», вовсе голубого цвета. И не только Rolls-Royce.
Почему об этом молчат те же самые блогеры, которые последние несколько дней живут тем, чтобы уничтожить Соболева?» – сказала Зарема.
- В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 млн евро.
- Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.
Источник: Sport24