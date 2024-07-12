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Названа причина загвоздки в переговорах по Соболеву

12 июля 2024, 12:28
21

«Зенит» и «Спартак» продолжают обсуждение возможного перехода 27-летнего нападающего Александра Соболева в петербургский клуб.

По данным Metaratings.ru, загвоздка в переговорах заключается в сумме трансфера и бонусной части за достижение целей. Как только стороны договорятся, игрок вылетит в Санкт-Петербург. Вероятность трансфера оценивается как очень высокая.

  • В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 7,5 миллиона евро.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (21)
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Spartak_forv@
1720777034
Пинг-понг какой-то)
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Цугундeр
1720777581
"Как только стороны договорятся, игрок вылетит в Санкт-Петербург." В аэропорту высокопоставленного гостя встречали...)
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...короче
1720777757
...попробуем сделать дословный перевод - "загвоздка" на 5-6 основных мировых языков?)...
Ответить
MazaiNN
1720778670
Я не пойму Зенит покупает или пытается отмазаться.
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Сам_себе_сказал
1720782915
нах нам этот ушлёпок, у него рыло свинячье
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NewLife
1720786167
Хоть это и очередной фейковый вброс, но он дает повод заметить, что все научились доить б.омжевик))
Ответить
ScarlettOgusania
1720787319
пока бом.жи чешут репу и собирают бутылки по помойкам, чтобы оплатить трансфер Соболева, самому Сашке приходится гонять по Москве в гелике с тонированными стёклами, чтобы не дай бог не прилетело))
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saf05
1720788809
Наверно просит бассейн для тренировок
Ответить
алдан2014
1720792874
Мыльная опера продолжается?
Ответить
Lilipyt
1720824223
Какие бонусы могут платить этой попрошайке. Он на поле никчемный. Может забить только аутсайдерам. Дай бог за матч хоть в створ ворот 5 раз попадет.
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