Названа причина загвоздки в переговорах по Соболеву

«Зенит» и «Спартак» продолжают обсуждение возможного перехода 27-летнего нападающего Александра Соболева в петербургский клуб.

По данным Metaratings.ru, загвоздка в переговорах заключается в сумме трансфера и бонусной части за достижение целей. Как только стороны договорятся, игрок вылетит в Санкт-Петербург. Вероятность трансфера оценивается как очень высокая.

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 7,5 миллиона евро.

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