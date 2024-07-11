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Защитник «Зенита» объяснил, почему не перешел в «Спартак»

11 июля 2024, 17:49
14

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, почему летом перешел из «Крыльев Советов» в петербургский клуб, а не в «Спартак».

«Мы с Зиньковским сравнивали эту историю с Хабибом и Фергюсоном – этот бой четыре раза срывался. Раз так, этому не суждено было случиться. Действительно, четыре раза «Спартак» выходил на меня, и каждый раз что-то не складывалось.

В первый раз я сам отказал – это был мой первый год в Премьер-лиге. Я только-только заиграл – не хотелось сразу попасть в среду, где очень большая конкуренция. А там Айртон, команда под Лигу чемпионов.

Второй раз «Спартак» что-то отказался в последний момент. А в третий раз не договорились с «Крыльями» – было очень близко.

А сейчас, в четвертый раз, самое интересное. Закончился чемпионат, «Спартак» первый вышел на меня. Первое, что я спросил: «А Зенит?» Агент ответил, что от «Зенита» предложений нет.

Я думал, но даже когда со «Спартаком» уже почти все было согласовано и надо было ехать на медосмотр, я ждал до последнего.

И в 12 ночи агент позвонил и сказал, что «Зенит» сделал предложение, и спросил: «Ну что, «Зенит» или «Спартак»?» И я ответил, что на 100% хочу в «Зенит».

Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» – не знал ни срок, ни зарплату – вообще ничего», – сказал Горшков.

  • 25-летний Горшков в прошлом сезоне провел 34 матча за «Крылья Советов», забил 4 гола, отдал 1 передачу.
  • Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на три года и предусматривает опцию продления контракта еще на сезон.

Источник: YouTube-канал СБГ ШОУ
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Спартак Горшков Юрий
Комментарии (14)
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alefreddy
1720713451
прямо нарасхват а Реалу потом скажет отказал
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Romio-xxx
1720714264
кто этот очколиз?
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NewLife
1720719151
Молодой, продолжай головотяпство по жизни в том же духе, тебя ждут большие испытания.))
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FCSpartakM
1720720054
чувак тупо спалил контору, что зенит берет игрока тупо по принципу лишь бы не другим
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Ziklop
1720727098
выбрал ближе к дому, в свою команду. Удачи парню!!!
Ответить
paracetamol
1720731398
Да кто же пойдет в Свинтяк, если есть предложение из Зенита? Все хотят быть чемпионами!
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anatolich72
1720767407
Закопал сам себя.
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