Защитник «Зенита» объяснил, почему не перешел в «Спартак»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, почему летом перешел из «Крыльев Советов» в петербургский клуб, а не в «Спартак».

«Мы с Зиньковским сравнивали эту историю с Хабибом и Фергюсоном – этот бой четыре раза срывался. Раз так, этому не суждено было случиться. Действительно, четыре раза «Спартак» выходил на меня, и каждый раз что-то не складывалось.

В первый раз я сам отказал – это был мой первый год в Премьер-лиге. Я только-только заиграл – не хотелось сразу попасть в среду, где очень большая конкуренция. А там Айртон, команда под Лигу чемпионов.

Второй раз «Спартак» что-то отказался в последний момент. А в третий раз не договорились с «Крыльями» – было очень близко.

А сейчас, в четвертый раз, самое интересное. Закончился чемпионат, «Спартак» первый вышел на меня. Первое, что я спросил: «А Зенит?» Агент ответил, что от «Зенита» предложений нет.

Я думал, но даже когда со «Спартаком» уже почти все было согласовано и надо было ехать на медосмотр, я ждал до последнего.

И в 12 ночи агент позвонил и сказал, что «Зенит» сделал предложение, и спросил: «Ну что, «Зенит» или «Спартак»?» И я ответил, что на 100% хочу в «Зенит».

Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» – не знал ни срок, ни зарплату – вообще ничего», – сказал Горшков.