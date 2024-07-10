Соболев высмеял информационную повестку вокруг него

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал иронический пост на фоне активного обсуждения его возможного трансфера в «Зенит».
«Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе», – написал 27-летний футболист в своем телеграм-канале.
- Форвард в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за Соболева 10+2 млн евро.
- Сегодня утверждалось, что сделка сорвалась.
Источник: телеграм-канал Александра Соболева