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  • Телеведущая Шадрина, которую Бубнов призвал не лезть в футбол, прокомментировала конфликт с экспертом

Телеведущая Шадрина, которую Бубнов призвал не лезть в футбол, прокомментировала конфликт с экспертом

10 июля 2024, 12:43
7

Бывшая участница ток-шоу «Удар головой» Ирина Шадрина высказалась о конфликте с Александром Бубновым.

  • Во время одного из эфиров Бубнов призвал женщину «не лезть в футбол».

«Бубнов мне казался не слишком счастливым человеком. Может, проблемы в личной жизни, я не знаю. При этом он такой фанатик футбола. И его буквально корежило, если что-то сказал не так. Для него это было так, что по живому его режешь. Он реагировал на это более жестко, чем какой-то более довольный жизнью человек. Но я вообще о нем не думаю», – сказала Шадрина.

  • Шадрина сейчас не работает на ТВ и живет на Кипре.
  • Бубнов продолжает анализировать футбол.

На видео присутствует Юрий Дудь – признан иноагентом на территории РФ.

Звезда шоу «Удар головой» Шадрина прокомментировала слухи о романе с Бухаровым – ради него она обещала провести эфир в купальнике

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (7)
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SLADE2019
1720605304
Еще один поклонник лженауки. Целый психологический портрет написала. Не думает она. Хе-хе-хе!
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prostotak2023
1720605510
Этому видео 11 лет ) бомбардир ищите хороших специалистов))) новость просто огонь! я балдю!)
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Боцман59rus
1720607313
_ экскортнице о карьере Бубы только мечтать
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Cleaner
1720609593
Шадрина не думала потому, что ей думать НЕЧЕМ!!!...(((
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алдан2014
1720614911
Где Буба,а где шадрина?
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Fialet
1720614977
Швабрина иноагент.
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raritet
1720621284
Большего оскорбления чем назвать бывшего футболиста ФАНАТИКОМ и не придумать. Такие времена что женщины не имеющие понятия о ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ начинают рассказывать мужикам , профессионалам , о том, о чем у них самих весьма смутные представления.
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