Телеведущая Шадрина, которую Бубнов призвал не лезть в футбол, прокомментировала конфликт с экспертом

Бывшая участница ток-шоу «Удар головой» Ирина Шадрина высказалась о конфликте с Александром Бубновым.

Во время одного из эфиров Бубнов призвал женщину «не лезть в футбол».

«Бубнов мне казался не слишком счастливым человеком. Может, проблемы в личной жизни, я не знаю. При этом он такой фанатик футбола. И его буквально корежило, если что-то сказал не так. Для него это было так, что по живому его режешь. Он реагировал на это более жестко, чем какой-то более довольный жизнью человек. Но я вообще о нем не думаю», – сказала Шадрина.

Шадрина сейчас не работает на ТВ и живет на Кипре.

Бубнов продолжает анализировать футбол.

На видео присутствует Юрий Дудь – признан иноагентом на территории РФ.

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