Тюкавин – о Роналду: «Могу сказать, что я на него похож»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал кумира своего детства.
«Кумир детства – Криштиану Роналду. Могу сказать, что я на него похож. Он на протяжении многих лет держит определeнную планку, выигрывал много «Золотых мячей». Хочу так же стабильно играть. Хочется, чтобы и моe тело было похоже на его», – сказал Тюкавин.
- В минувшем сезоне 22-летний нападающий провел 38 матчей за «Динамо», забил 17 голов, отдал 9 передач.
- «Чемпионат» признал Тюкавина лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2023/24 по версии капитанов и тренеров.
Источник: «Чемпионат»