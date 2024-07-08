Тюкавин – о Роналду: «Могу сказать, что я на него похож»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал кумира своего детства.

«Кумир детства – Криштиану Роналду. Могу сказать, что я на него похож. Он на протяжении многих лет держит определeнную планку, выигрывал много «Золотых мячей». Хочу так же стабильно играть. Хочется, чтобы и моe тело было похоже на его», – сказал Тюкавин.