Сестра Роналду объяснила, почему ее брат плакал во время игры со Словенией

Катя Авейру, сестра форварда Португалии Криштиану Роналду, высказалась о слезах своего брата в ходе игры 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

«Эти моменты невозможно объяснить, их можно только прочувствовать. Это страсть, которой он живет, любовь, которую он испытывает к тому, что делает, это ни для кого не секрет. Это результат многолетней борьбы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним», – пояснила Катя Авейру.

39-летний форвард Португалии Криштиану Роналду неудачно выступил на Евро. Звездный бомбардир «Аль-Насра» покинул турнир, не забив ни одного мяча. Всего на счету Криштиану 1 голевой пас.

Шанс забить Роналду получил в игре против Словении (0:0, 3-0 пен.). Рефери поединка наказал словенцев 11-метровым в овертайме. Но Роналду не удалось переиграть Яна Облака. В перерыве Криштиану расплакался.

При этом форвард дважды реализовал свои попытки в послематчевых сериях со Словенией и Францией. Португалия вылетала с Евро, проиграв Франции (0:0, 3-5 пен).

После игры с французами Роналду утешал Пепе, который тоже не смог сдержать эмоций.

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