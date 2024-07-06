Тюкавин высказался о состоянии «Динамо»

Российский форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением по поводу игры команды в Братском кубке.
«На фоне сербских клубов «Динамо» в порядке», – заявил Тюкавин.
- «Динамо» уверенно переиграло «ОФК» из Белграда (2:0). Российский центрфорвард Константин Тюкавин отметился красивым голом пяткой. Еще один точный удар на счету Ярослав Гладышев.
- В 1-м туре товарищеского турнира столичный коллектив уступил Партизану (2:2, 2-4 пен.).
- В завершившемся сезоне «Динамо» заняло 3-ю строчку.
Источник: «Чемпионат»