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  • Самая популярная футболистка мира перешла в «Ювентус» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад

Самая популярная футболистка мира перешла в «Ювентус» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад

6 июля 2024, 19:07
3

Швейцарская футболистка Алиша Леманн перешла в «Ювентус».

«Ювентус» официально объявил, что состав женской команды пополнила 25-летняя нападающая. Футболистка подписала с туринским клубом трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Ранее в итальянский гранд из «Астон Виллы» перешел бразилец Дуглас Луис, который является парнем Алиши.

  • Сумма трансфера бразильского хавбека Дугласа Луиса составила, по данным СМИ, 50 миллионов евро.
  • Алиша Леманн в прошлом сезоне защищала цвета «Астон Виллы». У девушки 16,6 млн подписчиков в одной из социальных сетей.
  • «Ювентус» в минувшем сезоне финишировал на 3-й строчке, пробившись в Лигу чемпионов.

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Источник: Официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Луис Дуглас
Комментарии (3)
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russkiisergei
1720288110
скоро парень у неё будет другой!!!
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Axe111
1720295665
Самая популярная футболистка мира.......достойное звание в спорте
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Garrincha58
1720332377
семейный подряд
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