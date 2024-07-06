Самая популярная футболистка мира перешла в «Ювентус» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад

Швейцарская футболистка Алиша Леманн перешла в «Ювентус».

«Ювентус» официально объявил, что состав женской команды пополнила 25-летняя нападающая. Футболистка подписала с туринским клубом трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Ранее в итальянский гранд из «Астон Виллы» перешел бразилец Дуглас Луис, который является парнем Алиши.