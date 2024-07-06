Канцлер Германии Шольц отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2024

Канцлер Германии Олаф Шольц поделился эмоциями по поводу поражения национальной сборной в игре четвертьфинала Евро-2024 против Испании (1:2).

«Решимость, моральный дух, страсть. Своим выступлением и командным духом на этом домашнем чемпионате Европы вы вселили энтузиазм всей стране. Мы гордимся тобой, любимая команда! Поздравляю сборную Испании с выходом в полуфинал», – высказался Шольц в соцсетях.

Испания оказалась сильнее Германии (2:1) и завоевала путевку в следующий раунд плей-офф Евро. Решающий мяч был забит на 119-й минуте игры.

Голами у дружины Луиса де ла Фуэнте отметились Дани Ольмо и Мигель Мерино. У немецкой сборной отличился Флориан Виртц.

Примечательно, что испанцы одержали победы во всех играх континентального первенства. Теперь испанцы сыграют с французами за право выйти в финал турнира. Франция сумела пройти Португалию, обыграв соперника в серии 11-метровых (0:0, 3-5 пен.).

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