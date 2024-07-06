Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канцлер Германии Шольц отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2024

Канцлер Германии Шольц отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2024

6 июля 2024, 04:19
8

Канцлер Германии Олаф Шольц поделился эмоциями по поводу поражения национальной сборной в игре четвертьфинала Евро-2024 против Испании (1:2).

«Решимость, моральный дух, страсть. Своим выступлением и командным духом на этом домашнем чемпионате Европы вы вселили энтузиазм всей стране. Мы гордимся тобой, любимая команда! Поздравляю сборную Испании с выходом в полуфинал», – высказался Шольц в соцсетях.

  • Испания оказалась сильнее Германии (2:1) и завоевала путевку в следующий раунд плей-офф Евро. Решающий мяч был забит на 119-й минуте игры.
  • Голами у дружины Луиса де ла Фуэнте отметились Дани Ольмо и Мигель Мерино. У немецкой сборной отличился Флориан Виртц.
  • Примечательно, что испанцы одержали победы во всех играх континентального первенства. Теперь испанцы сыграют с французами за право выйти в финал турнира. Франция сумела пройти Португалию, обыграв соперника в серии 11-метровых (0:0, 3-5 пен.).

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?

Еще по теме:
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Источник: Социальные сети Олафа Шольца
Чемпионат Европы Германия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1720235058
Петух и в Африке петух
Ответить
subbotaspartak
1720236543
Аусвайс? Капут...
Ответить
Каратель помойников
1720244809
Шольц он и в Германии Шульц
Ответить
kvm
1720247813
говорящая ливерная колбаса
Ответить
Ziklop
1720250021
Кросс сломал *****! судила надавал карт Испанцам, теперь тяжко будет дальше идти. достижения: Хаверц плох, Фигелькруг всё мимо, неудачно играли немцы, Рюдигер устал и упустил игрока в концовке.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1720250646
Была рука Марадоны, теперь рука Кукурельи... Ему два раза мяч попадал в руку, но судья не назначил пенальти
Ответить
Игорь N5
1720304387
Мнения фюрера нам неинтересны.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+