Аленичев назвал «показухой» слезы Роналду во время матча Евро-2024 против Словении

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о поведении форварда Португалии Криштиану Роналду.

На 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) Роналду не забил пенальти и заплакал.

39-летний форвард провел на Евро-2024 4 матча (366 минут) отметился 1 голевым пасом.

В 1/4 финала Португалия встретится с Францией.

«Что касается незабитого пенальти и этих эмоций... Он демонстрировал всем такие чувства, слезы, причем долго рыдал. Думаю, это неправильно, какая-то показуха. Счет 0:0, ты не реализовал 11-метровый – так нужно не расстраиваться, а бороться вместе с командой, постараться не доводить дело до послематчевой серии. Там, кстати, Криштиану пробил-таки здорово, показал, что это действительно игрок с большой буквы.

Но повторю: слишком пристальный фокус на Роналду, на этом чемпионате Европы есть футболисты, которые заслуживают больше внимания. И их немало», – сказал Аленичев.