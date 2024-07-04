Представитель Тюкавина сказал, какой европейский чемпионат нравится игроку

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего форварда «Динамо» Константина Тюкавина, не исключил смены клуба игроком этим летом.
– Вы говорили, что у Тюкавина есть ряд предложений из Европы. Можно ли сказать, что он точно начнет сезон в РПЛ?
– Никто такого не скажет. Пока трансферное окно открыто. Могут разные ситуации произойти. Не могу такого сказать. Идет какая-то работа.
– «Динамо» готово отпустить Тюкавина, если поступит предложение, которое заинтересует Константина?
– У него есть сумма отступных. Если будет появится предложение, которое устроит всех, то Тюкавин может уйти.
– Какой европейский чемпионат Тюкавину нравится больше всего?
– Испанский.
- В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 38 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.
- Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 млн евро.
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Источник: «Спорт день за днём»