Сафонов получил рабочую визу во Франции

Евгений Сафонов, отец новичка «ПСЖ» Матвея Сафонова, ответил на вопросы про обустройство сына на территории Франции.

«Вопросом с квартирой Матвея во Франции занимались, все это решилось, да. Я работаю в Краснодаре, если получится когда-то навестить, то будет здорово.

По всей видимости, Матвей обустроился. Когда начнутся сборы, то заедет на базу, будет там жить и тренироваться, но такая практика нормальная.

Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, все нормально.

Я думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу. Видимо, все в порядке», – сказал Сафонов-старший.