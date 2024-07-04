Сафонов получил рабочую визу во Франции

Евгений Сафонов, отец новичка «ПСЖ» Матвея Сафонова, ответил на вопросы про обустройство сына на территории Франции.
«Вопросом с квартирой Матвея во Франции занимались, все это решилось, да. Я работаю в Краснодаре, если получится когда-то навестить, то будет здорово.
По всей видимости, Матвей обустроился. Когда начнутся сборы, то заедет на базу, будет там жить и тренироваться, но такая практика нормальная.
Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, все нормально.
Я думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу. Видимо, все в порядке», – сказал Сафонов-старший.
- «ПСЖ» купил вратаря у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до 2029 года.
- Его не выпускали из России в связи с неуплатой алиментов.
- Сумма долга – 59 миллионов 230 тысяч рублей.
Источник: ТАСС