Аршавин назвал четырех ключевых футболистов сборной Грузии

Андрей Аршавин считает, что игру сборной Грузии на чемпионате Европы определяли четыре футболиста.

Грузины ранее ни разу не играли на крупном турнире сборных.

На Евро-2024 им удалось выйти в плей-офф.

В 1/8 финала Грузия была разгромлена Испанией – 1:4.

«За счет чего удалось показать себя на чемпионате Грузии? За счет четверых футболистов. Это вратарь (Мамардашвили), Хвича, Микаутадзе и Кочорашвили.

Дисциплина Саньоля – он заставил грузин, а у нас общепринятое мнение, что они такие разгильдяи, играют только в атаке.

Вот эти факторы позволили Грузии победить Португалию. Эта победа предопределила их выход из группы», – сказал Аршавин.