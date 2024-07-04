Аршавин назвал четырех ключевых футболистов сборной Грузии

Андрей Аршавин считает, что игру сборной Грузии на чемпионате Европы определяли четыре футболиста.
- Грузины ранее ни разу не играли на крупном турнире сборных.
- На Евро-2024 им удалось выйти в плей-офф.
- В 1/8 финала Грузия была разгромлена Испанией – 1:4.
«За счет чего удалось показать себя на чемпионате Грузии? За счет четверых футболистов. Это вратарь (Мамардашвили), Хвича, Микаутадзе и Кочорашвили.
Дисциплина Саньоля – он заставил грузин, а у нас общепринятое мнение, что они такие разгильдяи, играют только в атаке.
Вот эти факторы позволили Грузии победить Португалию. Эта победа предопределила их выход из группы», – сказал Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»