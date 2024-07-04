Талалаев дал прогноз на оставшиеся матчи Евро-2024

Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что в 1/2 финала чемпионата Европы пробьются Испания, Франция, Англия и Нидерланды.

Согласно его прогнозу, турнир впервые в истории выиграют англичане.

«Я думаю, что мое мнение должно быть альтернативным, потому что все Францию уже довели до финала. Все отдают предпочтение Франции, Германии или Англии.

В четвертьфинале Германия – Испания я ставлю на испанцев. Именно они пройдут в полуфинал.

Что касается полуфинала Португалия – Франция, я уже говорил ранее, что португальцы на своем максимуме, а французы еще не докатились и до 70 процентов от своих возможностей. Так что ставлю на Францию.

Франция – Испания – это будет очень интересный полуфинал. С другой стороны сетки голландцы играют в очень хороший футбол, он нравится. Есть конкретный план на игру, поэтому ставлю на Нидерланды, хотя давайте в душе оставим немного шансов для Турции.

Что касается англичан, считаю, они будут играть в финале. Они пройдут и Швейцарию, и Нидерланды. Финал – Англия – Испания. И Джуд Беллингем с компанией становятся чемпионами», – сказал Талалаев.