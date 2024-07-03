Отец Сафонова раскрыл местоположение Матвея

Евгений Сафонов, отец новичка «ПСЖ» Матвея Сафонова, подтвердил, что вратарю удалось уехать из России во Францию.
«Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с «ПСЖ».
Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно. Во Франции сын чувствует себя нормально», – сказал Сафонов-старший.
- Парижане заплатили за российского голкипера 20 млн евро.
- Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до 2029 года.
- Его не выпускали из России в связи с неуплатой алиментов.
Источник: Sport24