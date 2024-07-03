Месси не попал в заявку сборной Аргентины на Олимпийские игры

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с футболистами, которые отправятся на Олимпиаду.

Наставник аргентинской команды не включил 37-летнего Лионеля Месси в список игроков, которые поборются за золото Олимпийских игр.

Напомним, что Аргентине предстоит сразиться с Марокко, Ираком и Украиной в рамках группового этапа.