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  • Месси не попал в заявку сборной Аргентины на Олимпийские игры

Месси не попал в заявку сборной Аргентины на Олимпийские игры

3 июля 2024, 04:45

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с футболистами, которые отправятся на Олимпиаду.

Наставник аргентинской команды не включил 37-летнего Лионеля Месси в список игроков, которые поборются за золото Олимпийских игр.

Напомним, что Аргентине предстоит сразиться с Марокко, Ираком и Украиной в рамках группового этапа.

  • Лионель Месси вместе с основной командой Аргентины участвует в Кубке Америки.
  • Чемпионы мира довольно легко преодолели групповой барьер, набрав 9 очков из 9 возможных.
  • Месси на турнире отметился 1 ассистом.

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Источник: «Бомбардир»
Олимпиада Аргентина Месси Лионель
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