Месси не попал в заявку сборной Аргентины на Олимпийские игры

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с футболистами, которые отправятся на Олимпиаду.
Наставник аргентинской команды не включил 37-летнего Лионеля Месси в список игроков, которые поборются за золото Олимпийских игр.
Напомним, что Аргентине предстоит сразиться с Марокко, Ираком и Украиной в рамках группового этапа.
- Лионель Месси вместе с основной командой Аргентины участвует в Кубке Америки.
- Чемпионы мира довольно легко преодолели групповой барьер, набрав 9 очков из 9 возможных.
- Месси на турнире отметился 1 ассистом.
Источник: «Бомбардир»