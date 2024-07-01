Агент Тюкавина ответил на вопрос о будущем игрока

Агент российского форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился информацией по поводу будущего игрока.
«Костя готовится к сезону в «Динамо», у него действующий контракт. Увидите его на Братском Кубке. По остальному пока сложно о чем-то говорить», – заявил Сафонов.
- «Динамо» готовится к старту нового сезона. Коллектив Марцела Лички уже успел провести первый контрольный поединок. Москвичи разгромно уступили «Ахмату» (0:3).
- В завершившемся сезоне у Динамо были реальные шансы завоевать золото. Но столичный коллектив уступил «Краснодару» в 30-м туре, сделав чемпион «Зенит», который выиграл турнир в 6 раз подряд.
- На счету динамовского центрфорварда Константина Тюкавина 15 голов и 10 ассистов в 30 играх завершившегося розыгрыша РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»