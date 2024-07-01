Агент Тюкавина ответил на вопрос о будущем игрока

Агент российского форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился информацией по поводу будущего игрока.

«Костя готовится к сезону в «Динамо», у него действующий контракт. Увидите его на Братском Кубке. По остальному пока сложно о чем-то говорить», – заявил Сафонов.