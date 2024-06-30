Семин объяснил провал сборной Италии на Евро-2024

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причину, по которой сборная Италии неудачно выступила на Евро-2024.

Итальянцы под руководством Лучано Спаллетти вылетели в 1/8 финала от Швейцарии (0:2).

«Сборная Италии, на мой взгляд, этот турнир, мягко говоря, провалила и выглядела не лучшим образом. Но, наверное, все достаточно объективно. Они не вышли на хороший уровень физической готовности. Мастерство игроков было недостаточно высоким. На сегодняшний день Италия не обладает такими топ-игроками, которые могли бы решить исход матча», – сказал Семин.