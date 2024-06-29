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Аленичев недоволен форматом Евро-2024

29 июня 2024, 15:03
5

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев призвал сократить количество команд на Евро.

«Если говорить о формате чемпионата Европы, то после завершения групповой стадии, можно сказать, что она прошла довольно скучно. Это на мой взгляд. Были несколько ярких матчей.

Мне очень понравилась игра Турции с Грузией. Это не фавориты турнира, но игра была интересной, с интригой. Можно вспомнить ещe матч открытия, где Германия обыграла Шотландию со счeтом 5:1. Шотландия не тот соперник, который может зацепить какие-то очки с такой машиной, как Германия.

Повторюсь, что групповая стадия получилось скучной. Надеюсь, что игры плей-офф будут более зрелищными. Я придерживаюсь мнения, что на чемпионате Европы должны играть не 24, а 16 команд. На мой взгляд, это более интересно», – сказал Аленичев.

  • Евро-2024 продлится до 14 июля.
  • Турнир принимает Германия.
  • Действующий чемпион – Италия.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1719665152
ну так он называет интересные матчи, тех команд, которые вообще бы не попали при старом формате на Евро . Грузия и Шотландия. Та же Турция и Чехия был огненный матч по накалу, а матчи с топ- сборными как раз были скучными. ФИФА надо популизировать футбол и зарабатывать на этом. Отсюда и все эти чемпы в 100 городах и увеличение участников
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NewLife
1719668371
Услышав мнение этого гиганта, УЕФА трепещет и хочет само распуститься.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1719671652
Да это ЕВРО-2024 интересней ЧМ-2022,а Аленичев лопух,в футболе ничего не понимает
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Vratarь
1719672258
Бабло рулит. Больше матчей - больше валюты. Доживём и до того, что будут три года отбираться, а потом два месяца стыковаться весной, а летом будет типа финальная стадия. Народ, как на верёвочке пойдёт и на Мальта - Андорра, если это назовут "финальной стадией", которую примут четыре-пять стран-хозяек.
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k611
1719676469
Такой формат даёт шанс командам занявшим третье место в группе. В своё время благодаря такому формату сб Португалии вышла в плей-офф, сыграв три матча вничью и заняв только третье место в группе, а потом бах и стала чемпионом Европы.
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