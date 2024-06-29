Аленичев недоволен форматом Евро-2024

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев призвал сократить количество команд на Евро.

«Если говорить о формате чемпионата Европы, то после завершения групповой стадии, можно сказать, что она прошла довольно скучно. Это на мой взгляд. Были несколько ярких матчей.

Мне очень понравилась игра Турции с Грузией. Это не фавориты турнира, но игра была интересной, с интригой. Можно вспомнить ещe матч открытия, где Германия обыграла Шотландию со счeтом 5:1. Шотландия не тот соперник, который может зацепить какие-то очки с такой машиной, как Германия.

Повторюсь, что групповая стадия получилось скучной. Надеюсь, что игры плей-офф будут более зрелищными. Я придерживаюсь мнения, что на чемпионате Европы должны играть не 24, а 16 команд. На мой взгляд, это более интересно», – сказал Аленичев.