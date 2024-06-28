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Орлов ответил, состоится ли трансфер Соболева в «Зенит»

28 июня 2024, 20:51
19

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможный трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

– Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Он не всегда проходил в состав «Спартака», который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но Соболев...

– Почему вы в него не верите?

– По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?

– В общем, вы не обрадуетесь, если трансфер состоится?

– Да мне кажется, он никогда не состоится! Ну зачем это? Для чего? Ну было бы ему 19 лет – еще ладно... Повторю свой вопрос: зачем «Зениту» Соболев?

– Периодически пишут о том, что Кассьерра может уйти.

– Вот вам и кандидатура. Пишут же, что «Зенит» договорился с игроком. Теперь нужно получить добро от «Краснодара». Все упирается в цену трансфера. Слушайте, да найдет «Зенит» нападающего. Неужели все упирается в Соболева? Ну это даже смешно!

  • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Cleaner
1719598131
Даже Орлову смешно от спартаковского Соболева! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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raritet
1719598265
Здраво.
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Taps
1719598657
Молодец Орлов. Нах этот урод.
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Garrincha58
1719598679
Орлов, а зачем Семак взял Изидора? Сергеев сколько забил наверное мячей 5 или 6 так что Соболев не слабее их обоих, а даже сильнее особенно в игре головой
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ziborock
1719599047
Орлова еще Дзюба назвал флюгером!
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FCSpartakM
1719599796
"По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный" Ну да, в зените сейчас прям не деревяшки в атаке))
Ответить
R_a_i_n
1719603169
Отличный футболист, берите. Мы его даже завернем. Если трансфер состоится, это будет афера века)))
Ответить
NewLife
1719603838
Помойка использует маразматика в качестве своего немытого пресс атташе.
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шахта Заполярная
1719610447
Круто будет если помойные не возьмут, а в Спартаке уже нагадил. Пойдет тогда как шлюха по клубам шарахаться и продавать себя за более меньшею сумму.
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slavа0508
1719644281
А зачем Дзюба ???Одинаковые полена ....
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