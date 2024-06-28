Ари: «Россия была бы среди главных фаворитов Евро-2024»

Бывший форвард сборной России Ари оценил шансы команды на Евро-2024, куда команду не допустили.
«Мне всегда очень грустно, когда сборная России не играет на крупных турнирах. Если бы Россия играла на Евро-2024, у вашей команды были бы большие шансы на победу.
Мне кажется, вы считались бы одним из главных фаворитов. Уверен, вы давали бы достойный бой сильным сборным. А люди, считающие вашу сборную слабой, глубоко заблуждаются», – сказал Ари.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- На последнем Евро-2020 Россия не вышла из группы.
- Россия брала бронзу Евро-2008.
Источник: «РБ Спорт»