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  • «Что «Спартак» может предложить Александру – борьбу за пятое место?»: Алланазаров – о желании Соболева перейти в «Зенит»

«Что «Спартак» может предложить Александру – борьбу за пятое место?»: Алланазаров – о желании Соболева перейти в «Зенит»

28 июня 2024, 17:55
19

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал желание спартаковца Александра Соболева перейти в «Зенит».

«Буду очень расстроен, если Соболев покинет «Спартак», но игрока понимаю полностью. Вы можете сегодня читать очередной шквал инсайдов по этой теме, но кардинально ничего не изменилось. Соболев, «Спартак» и «Зенит» пытаются найти приемлемый для всех вариант трансфера. Обо всех подробностях в цифрах и о ходе переговоров напишу после перехода.

Только в мозгу португальца Томаша Амарала могла возникнуть идея, что люди должны играть за «Спартак» просто потому, что это «Спартак». Что может клуб предложить потенциальному игроку сегодня, чтобы он сделал выбор в пользу красно-белых? Борьбу за пятое место? Возможность быть морально уничтоженным фанатами, которые живут вчерашними великим победами? Полупустые трибуны стадиона? Игру на одном поле с великими футболистами современности из Молдавии и Коста-Рики?

Перспективные российские футболисты в сторону «Спартака» сегодня не смотрят, впрочем, и сам клуб таких игроков видеть у себя не спешит. Вы где-нибудь читали, чтобы клуб боролся, к примеру, за подписание Козлова? Нет. Козлов выбирал между Питером и Краснодаром, ни о каком «Спартаке» не было и речи. А почему так происходит? Великие скауты из Португалии не разглядели талант? Или для всех в клубе гораздо интереснее смотреть в сторону иностранцев? А невероятного таланта русских и своих полно, вон Михаил Игнатов уже в легенду превращается.

Сегодняшний «Спартак» по всем параметрам отвечает статусу клуба с пятого места в таблице: нынешние лидеры готовы уйти на повышение, перспективные новички выбирают кого угодно, но не красно-белых. Пока чемпион совершает ковровую закупку всех лучших, клуб с пятого места везет для себя 32-летнего бразильца сомнительного качества.

Для чего Соболеву оставаться в «Спартаке», если в «Зените» он получит деньги, трофеи и снова будет забивать? Хочу услышать аргументы в пользу красно-белых, если они у вас есть», – написал Алланазаров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (19)
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...короче
1719588025
...на кол писарчука! А за тем на костёр! И прах развеять над Газпром Ареной!)...
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sochi-2013
1719589106
Какая мерзость! И мысли не допускает, что надо усиливать Спартак( Динамо, Краснодар, ....), делать его конкурентоспособным, чтобы была борьба. Так давайте назначим Зенит вечным чемпионом и разгоним РПЛ.
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NewLife
1719589122
Это вопль обиженного прохиндея, который старается держать нос по ветру и подмахивает в нужную сторону. Даже брезгую комментировать этого сына матери собаки по существу.
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шахта Заполярная
1719590023
С большим трудом заставил себя дочитать этот бред. Видно писал помоечный. Только в мозгу помоечного может возникнуть этот бред.
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Desma
1719592203
Максимка как никогда прав. Тезисно: - фанаты живут вчерашними великим победами; - полупустые трибуны стадиона; - великие футболисты современности из Молдавии (Рябчук) и Коста-Рики Угальде), Парагвай (Дуарте) и Люксембург (Мартинс); ***** (Мозес - 34 года); - португалец рулит. Российские футболисты по-барабану. Удочка заброшена на дикий пляж копакабаны. Клюнул пока один пенсионер, других желающих нет. - Игнатов уже место в музее подыскивает.............. P.S. Для хряков персонально. В Зените 8 бразильцев, результат на лицо. Средняя зарплата спартаковцев сравнима с зенитовской. ЗП Соболеа - 2млн. евро в год, Клаудиньо - 1.7. млн. евро. У хряков есть вопросы?
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andr45
1719593473
АЛЛАНАЗАРОВ «Вы где-нибудь читали, чтобы клуб [СПАРТАК] боролся, к примеру, за подписание Козлова?» Честно говоря я также не читал, чтобы вообще какой-нибудь клуб РПЛ «боролся за подписание Козлова»)))) АЛЛАНАЗАРОВ «Что может клуб предложить потенциальному игроку сегодня, чтобы он сделал выбор в пользу красно-белых?» А, что Соболев может предложить «Спартаку»? 4 (ЧЕТЫРЕ) гола за весь чемпионат и море желтых карточек? Впрочем, к Алланазарову у меня негатива нет) Что с него взять — типичный продукт времени, которое воспитывает потребителей, но не личностей вроде Яшина и Симоняна, Льва Филатова и Николая Озерова, ...
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Кузьмич на трибуне
1719594393
Я не совсем понял. А что должен Спартак(кроме спортивных условий и зарплаты) дать Соболеву. По моим понятиям Соболев должен в Спартаке забивать , забивать и забивать. А сколько Соболев забил в Прошлом сезоне? Сразу вспомнилась песенка из90х:" Она хотела бы жить на Манхэтоне и с Дэнни Мур делиться секретами". Соболев!!!! Ты играешь в легендарном российском клубе. У тебя ромбик на красной футболке. Докажи всем , что ты не хуже Черенкова, Родионова, Гаврилова. Забивай в каждом матче и будешь Чемпионом.
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ySS
1719594863
Соболев в Зените... а зачем? Да ещё за деньги? Игрок ротации и не первый номер в ней. Если такое вдруг случится, то только для показухи. Да, не знал, что зарплаты в Спартаке маленькие и с задержками...)
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Garrincha58
1719598909
когда переходил Дзюба все тоже говорили, а на фиг он там нужен да он переходил бесплатно но всё равно деньги для Зенита не большие за то вдруг забивать начнёт
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