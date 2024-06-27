Результаты матчей Евро-2024, 26 июня

В среду 26 июня, на Евро-2024 состоялись четыре матча – заключительные в группах E и F.

Бельгия сыграла вничью с Украиной, а Румыния – со Словакией. Все четыре сборные финишировали с четырьмя очками. Не вышли в плей-офф только украинцы.

Грузия сенсационно обыграла Португалию и пробилась в 1/8 финала. Турция победила Чехию и стала второй в квартете, а своего соперника отправила домой.

Результаты Евро-2024 26 июня

Группа E. 3-й тур

Украина – Бельгия – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Словакия – Румыния – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дуда, 24; 1:1 – Марин, 37 (с пенальти).

Группа F. 3-й тур

Грузия – Португалия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 2; 2:0 – Микаутадзе (с пенальти), 57.

Чехия – Турция – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 51; 1:1 – Соучек, 66; 1:2 – Тосун, 90+4.

Удаления: Барак, 20; Хоры, 90+8 – нет.

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