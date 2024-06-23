Известна дата выхода фильма про смертельную давку на матче «Спартак» – «Харлем»

Режиссер Михаил Райхельгауз рассказал о своем фильме «Давка-82». Картина посвящена давке на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году.

Премьера состоится 24 июня на онлайн-платформе Premier.

По официальным данным, в тот вечер в «Лужниках» погибло 66 человек.

«Меня всегда интересовала тема переосмысления исторических событий, смешение границ документальной и игровой формы. У нас получился документальный блокбастер. Нечто построенное на реальном переживании и рассказанное от первого лица.

При этом визуализацию мы постарались сделать так, чтобы зритель прочувствовал то, о чем рассказывают очевидцы. Было непросто просить людей переживать те события. От каждого мы добивались конкретики, это иногда напоминало допрос. Но нам надо было сравнить «показания», чтобы появился спор о тех событиях», – сказал Райхельгауз.