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    • Известна дата выхода фильма про смертельную давку на матче «Спартак» – «Харлем»

    Известна дата выхода фильма про смертельную давку на матче «Спартак» – «Харлем»

    Режиссер Михаил Райхельгауз рассказал о своем фильме «Давка-82». Картина посвящена давке на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году.

    • Премьера состоится 24 июня на онлайн-платформе Premier.
    • По официальным данным, в тот вечер в «Лужниках» погибло 66 человек.

    «Меня всегда интересовала тема переосмысления исторических событий, смешение границ документальной и игровой формы. У нас получился документальный блокбастер. Нечто построенное на реальном переживании и рассказанное от первого лица.

    При этом визуализацию мы постарались сделать так, чтобы зритель прочувствовал то, о чем рассказывают очевидцы. Было непросто просить людей переживать те события. От каждого мы добивались конкретики, это иногда напоминало допрос. Но нам надо было сравнить «показания», чтобы появился спор о тех событиях», – сказал Райхельгауз.

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    Источник: «РБ Спорт»

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