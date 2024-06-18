В среду, 19 июня, сборная Хорватии сыграет с Албанией в матче второго тура группового этапа Евро 2024. Встреча пройдет в квартете B, начнется в 16:00 по московскому времени. Отметим, игру проведут на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Сборная Хорватии

Статистика сборной Хорватии в последних пяти матчах:

забито голов: 14;

пропущено голов: 9;

среднее количество забитых голов за игру: 1.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.90;

среднее количество ударов по воротам: 15.70;

среднее количество ударов соперника: 8.60;

среднее количество ударов в створ: 6.00;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.10.

Сборная Албании

Статистика сборной Албании в последних пяти матчах:

забито голов: 15;

пропущено голов: 8;

среднее количество забитых голов за игру: 1.50;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 9.50;

среднее количество ударов соперника: 10.10;

среднее количество ударов в створ: 3.30;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.50.

Прогноз на точный счет матча Хорватия – Албания

Букмекерские конторы видят фаворитом сборную Хорватии – победа команды над Албанией позволит подопечным Златко Далича повысить шансы на выход в плей-офф турнира. Так, на победу хорватов дают коэфф 1.45. Что касается прогноза на точный счет, то считаем наиболее вероятным результат 2:0 в пользу Хорватии (коэфф 6.50).