Радимов объяснил победу Словакии над Бельгией на Евро-2024

Владислав Радимов оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

«Словаки не испугались и стали играть в открытый футбол с первых минут, стали демонстрировать свою игру, даже рискуя получить мяч в свои ворота.

Не скажешь, что Лукаку занимается не тем, чем надо. Он не распыляется, все время в створе, ему приходят моменты.

Бельгийцы не ожидали от словаков такой прыти. Первый тайм был очень вальяжный в их исполнении. Они сыграли хорошо во втором тайме, они способны и могут так играть весь матч.

Если они будут играть так все матчи, они выйдут в плей‑офф», – считает Радимов.