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    Радимов объяснил победу Словакии над Бельгией на Евро-2024

    Владислав Радимов оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

    • Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

    «Словаки не испугались и стали играть в открытый футбол с первых минут, стали демонстрировать свою игру, даже рискуя получить мяч в свои ворота.

    Не скажешь, что Лукаку занимается не тем, чем надо. Он не распыляется, все время в створе, ему приходят моменты.

    Бельгийцы не ожидали от словаков такой прыти. Первый тайм был очень вальяжный в их исполнении. Они сыграли хорошо во втором тайме, они способны и могут так играть весь матч.

    Если они будут играть так все матчи, они выйдут в плей‑офф», – считает Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.06.2024 23:11
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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1718656140
    А Радимов не заметил что судья два реальных гола у Бельгии не засчитал с.ука ?
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    VPERDIV SPARTAK
    1718656329
    Проигрыш бельгийцев недоразумение и все! Конечно же они пройдут дальше и дальше
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