Реакция Канчельскиса на поражение сборной Бельгии от Словакии

Андрей Канчельскис высказался о результате матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

«Сто процентов, поражение Бельгии не по игре. Команда наиграла на победу. Думаю, что Румынии и Украине не повезло, что они встретятся с Бельгией.

Уверен, что команда все равно выйдет из группы и Тедеско сделает правильные выводы. Пока рано его критиковать. Надо посмотреть, как далеко команда пройдет», – заявил Канчельскис.