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    • Реакция Канчельскиса на поражение сборной Бельгии от Словакии

    Реакция Канчельскиса на поражение сборной Бельгии от Словакии

    Андрей Канчельскис высказался о результате матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

    • Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

    «Сто процентов, поражение Бельгии не по игре. Команда наиграла на победу. Думаю, что Румынии и Украине не повезло, что они встретятся с Бельгией.

    Уверен, что команда все равно выйдет из группы и Тедеско сделает правильные выводы. Пока рано его критиковать. Надо посмотреть, как далеко команда пройдет», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1718655054
    «Сто процентов, поражение Бельгии не по игре. Команда наиграла на победу====== Судью на мыло.Два реальных гола у Бельгии не засчитал с.ука
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