Результаты матчей Евро-2024, 16 июня

16 июня на Евро-2024 состоялись три матча.
Сначала Нидерланды добились волевой победы над Польшей со счетом 2:1. Решающий гол забил вышедший на замену форвард Вут Вегхорст.
Дания и Словения сыграли вничью со счетом 1:1. Команды забили по голу в обоих таймах. У датчан отличился Кристиан Эриксен.
В заключительном матче дня Англия переиграла Сербию со счетом 1:0. Забил самый дорогой футболист мира Джуд Беллингем на 13-й минуте.
Результаты Евро-2024 16 июня
Группа С. 1-й тур
Сербия – Англия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Беллингем, 13.
Группа D. 1-й тур
Польша – Нидерланды – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Букса, 16; 1:1 – Гакпо, 29; 1:2 – Вегхорст, 83.
Группа C. 1-й тур
Словения – Дания – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Эриксен, 17; 1:1 – Янжа, 77.