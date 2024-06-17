Результаты матчей Евро-2024, 16 июня

16 июня на Евро-2024 состоялись три матча.

Сначала Нидерланды добились волевой победы над Польшей со счетом 2:1. Решающий гол забил вышедший на замену форвард Вут Вегхорст.

Дания и Словения сыграли вничью со счетом 1:1. Команды забили по голу в обоих таймах. У датчан отличился Кристиан Эриксен.

В заключительном матче дня Англия переиграла Сербию со счетом 1:0. Забил самый дорогой футболист мира Джуд Беллингем на 13-й минуте.

Результаты Евро-2024 16 июня

Группа С. 1-й тур

Сербия – Англия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Беллингем, 13.

Группа D. 1-й тур

Польша – Нидерланды – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Букса, 16; 1:1 – Гакпо, 29; 1:2 – Вегхорст, 83.

Группа C. 1-й тур

Словения – Дания – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эриксен, 17; 1:1 – Янжа, 77.

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