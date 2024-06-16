В понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Австрии и Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе D.

Сборная Австрии

Австрия в последних товарищеских матчах показала следующие результаты:

08.06.2024 Швейцария – Австрия 1:1;

04.06.2024 Австрия – Сербия 2:1;

26.03.2024 Австрия – Турция 6:1;

23.03.2024 Словакия – Австрия 0:2;

21.11.2023 Австрия – Германия 2:0.

В отборочном цикле Австрия заняла второе место в своей группе.

Сборная Франции

Франция в последних матчах показала следующие результаты:

09.06.2024 Франция – Канада 0:0;

05.06.2024 Франция – Люксембург 3:0;

26.03.2024 Франция – Чили 3:2;

23.03.2024 Франция – Германия 0:2;

21.11.2023 Греция – Франция 2:2.

В отборочном цикле Франция заняла первое место в своей группе.

Прогноз на матч Австрия – Франция

Последние встречи между командами прошли следующим образом:

22.09.2022 Франция – Австрия 2:0 (Лига наций УЕФА);

10.06.2022 Австрия – Франция 1:1 (Лига наций УЕФА);

14.10.2009 Франция – Австрия 3:1 (отборочный матч чемпионата мира).

Сборная Франции явный фаворит матча – победа команды оценивается в 1.55. Согласимся с аналитиками букмекерских контор – французы являются фаворитом не только встречи, но и турнира в целом, а для подтверждения статуса, команде нужно обыгрывать среднюю по силе Австрию.