В понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Австрии и Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе D.
Сборная Австрии
Австрия в последних товарищеских матчах показала следующие результаты:
- 08.06.2024 Швейцария – Австрия 1:1;
- 04.06.2024 Австрия – Сербия 2:1;
- 26.03.2024 Австрия – Турция 6:1;
- 23.03.2024 Словакия – Австрия 0:2;
- 21.11.2023 Австрия – Германия 2:0.
В отборочном цикле Австрия заняла второе место в своей группе.
Сборная Франции
Франция в последних матчах показала следующие результаты:
- 09.06.2024 Франция – Канада 0:0;
- 05.06.2024 Франция – Люксембург 3:0;
- 26.03.2024 Франция – Чили 3:2;
- 23.03.2024 Франция – Германия 0:2;
- 21.11.2023 Греция – Франция 2:2.
В отборочном цикле Франция заняла первое место в своей группе.
Прогноз на матч Австрия – Франция
Последние встречи между командами прошли следующим образом:
- 22.09.2022 Франция – Австрия 2:0 (Лига наций УЕФА);
- 10.06.2022 Австрия – Франция 1:1 (Лига наций УЕФА);
- 14.10.2009 Франция – Австрия 3:1 (отборочный матч чемпионата мира).
Сборная Франции явный фаворит матча – победа команды оценивается в 1.55. Согласимся с аналитиками букмекерских контор – французы являются фаворитом не только встречи, но и турнира в целом, а для подтверждения статуса, команде нужно обыгрывать среднюю по силе Австрию.