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    • Австрия – Франция: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 17 июня

    Австрия – Франция: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 17 июня

    В понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Австрии и Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе D.

    Сборная Австрии

    Австрия в последних товарищеских матчах показала следующие результаты:

    • 08.06.2024 Швейцария – Австрия 1:1;
    • 04.06.2024 Австрия – Сербия 2:1;
    • 26.03.2024 Австрия – Турция 6:1;
    • 23.03.2024 Словакия – Австрия 0:2;
    • 21.11.2023 Австрия – Германия 2:0.

    В отборочном цикле Австрия заняла второе место в своей группе.

    Сборная Франции

    Франция в последних матчах показала следующие результаты:

    • 09.06.2024 Франция – Канада 0:0;
    • 05.06.2024 Франция – Люксембург 3:0;
    • 26.03.2024 Франция – Чили 3:2;
    • 23.03.2024 Франция – Германия 0:2;
    • 21.11.2023 Греция – Франция 2:2.

    В отборочном цикле Франция заняла первое место в своей группе.

    Прогноз на матч Австрия – Франция

    Последние встречи между командами прошли следующим образом:

    • 22.09.2022 Франция – Австрия 2:0 (Лига наций УЕФА);
    • 10.06.2022 Австрия – Франция 1:1 (Лига наций УЕФА);
    • 14.10.2009 Франция – Австрия 3:1 (отборочный матч чемпионата мира).

    Сборная Франции явный фаворит матча – победа команды оценивается в 1.55. Согласимся с аналитиками букмекерских контор – французы являются фаворитом не только встречи, но и турнира в целом, а для подтверждения статуса, команде нужно обыгрывать среднюю по силе Австрию.

    Источник: «Бомбардир»

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