Мостовой высказался о будущем Дзюбы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Артема Дзюбы из «Локомотива».
«Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локомотива» у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артема не будет», – сказал Мостовой.
- За «Локомотив» Дзюба выступал с февраля прошлого года.
- В общей сложности нападающий сыграл в составе москвичей 39 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»