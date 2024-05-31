Мостовой высказался о будущем Дзюбы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локомотива» у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артема не будет», – сказал Мостовой.