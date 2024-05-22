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    • Ромарио раскритиковал современный футбол: «Сегодня я забил бы более 2000 голов»

    Ромарио раскритиковал современный футбол: «Сегодня я забил бы более 2000 голов»

    Бывший игрок «Барселоны» и чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии Ромарио выразил уверенность, что, выступай он сейчас, то смог бы забить в футболе 2000 голов.

    «Я думаю, что сегодня я бы добился большего, потому что игроки сейчас тупые. Они слишком много бегают.

    В мое время в футболе тоже обращали внимание на физику, футбол всегда был таким, но игроки были намного техничнее и умнее.

    Уверен, сегодня я забил бы более 2000 голов», – сказал Ромарио.

    • Игровая карьера Ромарио продолжалась с 1985 по 2007 годы, также он ненадолго возвращался в футбол в 2009 году.
    • В апреле 2024 года 58-летний Ромарио заявил о желании провести несколько матчей за «Америку» из Рио-де-Жанейро, президентом которой является.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии (2)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1716371624
    Да хрен там сейчас футбол быстрее и интенсивней никто тебе сейчас не даст с мячом думать я сейчас уже не вспомню какие цифры были но было даже исследования на сколько игроки стали мяч двигать быстрее разница существенная была в АПЛ он бы до мяча не дотронулся а в РПЛ может и забил бы))))
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    SuperNils
    1716373920
    Да хрен бы он забил. В его время пешком по полю ходили, сейчас футбол более силовой и быстрый, этого Ромарио укатали бы в первой же игре.
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