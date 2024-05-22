Ромарио раскритиковал современный футбол: «Сегодня я забил бы более 2000 голов»

Бывший игрок «Барселоны» и чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии Ромарио выразил уверенность, что, выступай он сейчас, то смог бы забить в футболе 2000 голов.
«Я думаю, что сегодня я бы добился большего, потому что игроки сейчас тупые. Они слишком много бегают.
В мое время в футболе тоже обращали внимание на физику, футбол всегда был таким, но игроки были намного техничнее и умнее.
Уверен, сегодня я забил бы более 2000 голов», – сказал Ромарио.
- Игровая карьера Ромарио продолжалась с 1985 по 2007 годы, также он ненадолго возвращался в футбол в 2009 году.
- В апреле 2024 года 58-летний Ромарио заявил о желании провести несколько матчей за «Америку» из Рио-де-Жанейро, президентом которой является.