В субботу, 27 апреля, в 35-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Челси». Игра состоится в Бирмингеме, начало – в 22:00 (мск).

Команда Унаи Эмери набрала 66 очков и занимает 4-е место. «Астон Вилла» добыла 20 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей 71:50.

Отрыв от 5-го места – 6 очков.

Лондонцы набрали 47 очков и находятся на 9-м месте в таблице. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 61:57.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

24.09.23 «Челси» – «Астон Вилла» – 0:1;

01.04.23 «Челси» – «Астон Вилла» – 0:2;

16.10.22 «Астон Вилла» – «Челси» – 0:2;

26.12.21 «Астон Вилла» – «Челси» – 1:3;

11.09.21 «Челси» – «Астон Вилла» – 3:0.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Челси»

«Челси» доигрывает сезон, что и показал в матче с «Арсеналом». «Астон Вилла» борется за место в Лиге чемпионов и будет намного более мотивирована. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.20.