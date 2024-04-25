Бубнов проанализировал поражение «Зенита» от «Рубина»

Александр Бубнов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» теперь отстает лишь на 1 очко.

«Зенит», может, и сделал выводы после предыдущих матчей, но вопросы вызывает тактика, выбранная Семаком.

«Рубин» не придумал ничего нового к этой встрече, команда играла в оборонительный футбол. Другого ждать от нее на гостевом поле было просто неразумно. Казанцы набирают очки в таких встречах только на контратаках и за счет стандартных положений.

Непонятно, от кого собирался обороняться Сергей Богданович, выпуская столько защитников. Кого он боялся? Плюс в центре поля вышел Барриос, который сильно тяготеет к оборонительным действиям. Он один из лучших в РПЛ в этом плане, но с точки зрения созидания слабоват. Пять игроков оборонительного плана – это перебор.

Ну почему не выпустить с первых минут Кассьерру и Сергеева вместе? Российский форвард в последнее время растерял голевое чутье из-за того, что ему отводят слишком мало игрового времени. Непонятно, как при таком раскладе вскрывать команду, в которой десять игроков обороняются большую часть встречи.

«Зениту» нужно было атаковать большими силами и забивать первым. Разбираться с казанцами петербуржцы обязаны были еще в первом тайме.

Подводя итог выбранному стартовому составу, могу смело сказать, что Семак перестраховался. «Рубин» – это не «Реал» и не «Барселона», не нужно выпускать сразу столько игроков, нацеленных на защиту.

Хозяевам не хватало темпа и скорости. Не доставало также и ударов из-за пределов штрафной площади. Лидеры «Зенита» не впечатлили. В последнее время Клаудиньо ведет себя слишком нервно. Энергию нужно тратить на футбол, а не на разборки с соперниками. Это выглядит несолидно.

После перерыва Семаку нужно было насыщать центр поля полузащитниками атакующего плана, выпуская их вместо защитников, но он предпочел им Эраковича. В таких ситуациях необходимо играть вперед, а он заботится о тылах.

Команда Рахимова качественно оборонялась при победном счете. Казанцы встали стеной на своей половине и отражали атаки соперников.

Плюс хорошо сыграл Дюпин, по-настоящему выручивший команду несколько раз. Нельзя сказать, что гостям повезло в этом матче, они заслужили победу», – заключил Бубнов.