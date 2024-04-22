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    • 5:1 «Спартака» против «Ростова», ЦСКА может уволить Федотова после сезона и другие новости

    5:1 «Спартака» против «Ростова», ЦСКА может уволить Федотова после сезона и другие новости

    Примера. Гол Беллингема на 91-й минуте принес «Реалу» волевую победу над «Барселоной» (3:2).

    Известно условие для отставки Федотова из ЦСКА.

    Мостовой: «Хоть Гвардиолу назначай в «Спартак» – все равно играет не тренер, его роль преувеличена».

    Алекперов лоббирует назначение в «Спартак» азербайджанского тренера.

    Эмери – главный кандидат «Баварии» на пост тренера.

    Карпин заменил допустившего ошибку Песьякова перед пенальти в матче «Ростов» – «Спартак».

    РПЛ. «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1).

    Черчесов ответил, звонили ли ему из «Спартака».

    Директор «Спартака» объяснил отставку Абаскаля.

    Источник: «Бомбардир»

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