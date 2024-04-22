5:1 «Спартака» против «Ростова», ЦСКА может уволить Федотова после сезона и другие новости

Примера. Гол Беллингема на 91-й минуте принес «Реалу» волевую победу над «Барселоной» (3:2).

Известно условие для отставки Федотова из ЦСКА.

Мостовой: «Хоть Гвардиолу назначай в «Спартак» – все равно играет не тренер, его роль преувеличена».

Алекперов лоббирует назначение в «Спартак» азербайджанского тренера.

Эмери – главный кандидат «Баварии» на пост тренера.

Карпин заменил допустившего ошибку Песьякова перед пенальти в матче «Ростов» – «Спартак».

РПЛ. «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1).

Черчесов ответил, звонили ли ему из «Спартака».

Директор «Спартака» объяснил отставку Абаскаля.