5:1 «Спартака» против «Ростова», ЦСКА может уволить Федотова после сезона и другие новости

Примера. Гол Беллингема на 91-й минуте принес «Реалу» волевую победу над «Барселоной» (3:2).
Известно условие для отставки Федотова из ЦСКА.
Мостовой: «Хоть Гвардиолу назначай в «Спартак» – все равно играет не тренер, его роль преувеличена».
Алекперов лоббирует назначение в «Спартак» азербайджанского тренера.
Эмери – главный кандидат «Баварии» на пост тренера.
Карпин заменил допустившего ошибку Песьякова перед пенальти в матче «Ростов» – «Спартак».
РПЛ. «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1).
Черчесов ответил, звонили ли ему из «Спартака».
Директор «Спартака» объяснил отставку Абаскаля.