Алекперов лоббирует назначение в «Спартак» тренера «Карабаха»

Бывший акционер «Спартака» Вагит Алекперов хочет, чтобы команду возглавил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов. Об этом сообщил азербайджанский журналист Илкин Султанлы.

«После громкого выступления в Лиге Европы Гурбан входит в шорт-листы многих клубов. Информация про интереса «Бешикташа» подтвердился. Но история про «Спартак» якобы была опровергнута. Я понимаю эту ситуацию следующим образом. Имя Гурбана в шорт-листе есть. Фигура Гурбанова импонирует бизнесмену Вагиту Алекперову, и со стороны предпринимателя идeт работа по этому вопросу.

Здесь остаeтся выбор за тренером. Во всех своих выступлениях Гурбанов говорит, что не хочет покидать «Карабах». Азербайджанские журналисты верят в версию со «Спартаком». Настало время, чтобы тренер уехал из чемпионата Азербайджана», – сказал Султанлы.