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    • Алекперов лоббирует назначение в «Спартак» тренера «Карабаха»

    Алекперов лоббирует назначение в «Спартак» тренера «Карабаха»

    Бывший акционер «Спартака» Вагит Алекперов хочет, чтобы команду возглавил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов. Об этом сообщил азербайджанский журналист Илкин Султанлы.

    «После громкого выступления в Лиге Европы Гурбан входит в шорт-листы многих клубов. Информация про интереса «Бешикташа» подтвердился. Но история про «Спартак» якобы была опровергнута. Я понимаю эту ситуацию следующим образом. Имя Гурбана в шорт-листе есть. Фигура Гурбанова импонирует бизнесмену Вагиту Алекперову, и со стороны предпринимателя идeт работа по этому вопросу.

    Здесь остаeтся выбор за тренером. Во всех своих выступлениях Гурбанов говорит, что не хочет покидать «Карабах». Азербайджанские журналисты верят в версию со «Спартаком». Настало время, чтобы тренер уехал из чемпионата Азербайджана», – сказал Султанлы.

    • Гурбанов в «Карабахе» с 2008 года.
    • Он 9 раз приводил команду к чемпионству.
    • Будучи игроком, Гурбанов выступал в России.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии (8)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713692292
    Дурак будет если перейдет в Спартак!
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    Алексей З
    1713693872
    Опять враньё !!! Если бы Алекперов хотел , то он уже вчера был бы в Спартаке.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713694739
    Айзер айзера продвигает, вполне возможно.
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